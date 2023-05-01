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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفتح تحقيقا عاجلا بعد انفجار عبوة ناسفة وخروج قطار عن مساره

روسيا
روسيا

طلب رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق جنائي في انحراف قطار شحن عن مساره في منطقة بريانسك غرب روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وجاء في بيان رئيس لجنة التحقيقات: "كلف رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إدارة التحقيقات المركزية التابعة للجنة التحقيق الروسية بإطلاق تحقيق جنائي في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة يونيتشا في منطقة بريانسك وتقديم تقرير عن الحقائق المثبتة".‏

‏وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن عبوة ناسفة مجهولة انفجرت عند الكيلومتر 136 من خط سكة حديد بريانسك - أونيشا ما أدى إلى خروج قاطرة قطار شحن عن مسارها وإشعال حريق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.‏

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