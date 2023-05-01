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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طردتهم روسيا.. ألمانيا تعلن مغادرة جزء من موظفي سفارتها في موسكو

ألمانيا
ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، عن مغادرة جزء من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية روسيا، اليوم الإثنين، دون تحديد عددهم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

‏وأشارت الخارجية الألمانية في بيان لها، إلى أن عددا من موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية غادروا ألمانيا في منتصف مارس الماضي؛ لأن أنشطتهم لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي. 

 

وأضاف بيان الخارجية الألمانية، أنه في المقابل طلبت الحكومة الروسية من عدد مماثل من موظفي البعثات الألمانية مغادرة البلاد، وبالفعل لقد غادروا روسيا اليوم.

وعلى جانب آخر، علق المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأخير بشأن الأصول الأجنبية، قائلا: إنه يتعين على ألمانيا تقييم الآثار الملموسة لخطوة روسيا للسيطرة المؤقتة على الأصول التي تنتمي إلى مجموعة الطاقة الفنلندية فورتوم وشركتها التابعة السابقة الألمانية.

 

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي، مرسوما لحجز أصول أجنبية في روسيا، كما اعتمد قائمة الأصول الأجنبية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات وهي: 83.73% من أسهم شركة "يونيبرو" (Unipro) الروسية، المملوكة لشركة "يونيبرو" الألمانية و98% من أسهم "فورتوم" الروسية (Fortum) المملوكة لشركة الفلندية.

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