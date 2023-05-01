روسيا تبني أكبر دفاعات عسكرية في العالم رغم نفاد صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا

ذهب مايكل كلارك المحلل العسكري البريطاني إلى أن أوكرانيا ربما تواجه مشكلة في هجوم الربيع، في وقت تنفد من لديها الصواريخ، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وتحاول أوكرانيا الحفاظ على مخزونها من الصواريخ، من أجل التحضير للهجوم المضاد في الربيع.

وتقوم روسيا بتقوم هجماتها خلال اليومين الماضيين، واستهدفت العاصمة كييف.

وأفادت المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا شيدت "بعض" الدفاعات العسكرية الأكثر شمولاً في أي مكان في العالم "خلال العام الماضي.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن التحصينات تسلط الضوء على "القلق العميق للزعماء الروس من أن أوكرانيا يمكن أن تحقق اختراقًا كبيرًا" في هجومها المضاد.

تم حفر مئات الأميال من الخنادق في عمق الأراضي الروسية المعترف بها دوليًا مثل منطقتي بيلجورود وكورسك ، وكذلك في المناطق الأوكرانية .

بذلت روسيا "جهدًا خاصًا" لتحصين شبه الجزيرة القرم التي ضمتها في 2014 والتي قالت أوكرانيا إنها ستستعيدها في عدد من المناسبات.

لكن وزارة الدفاع البريطانية تشير إلى أنه قد يكون هناك دافع مختلف لبعض أنظمة الدفاع.

وقالت إن القادة المحليين والقادة المدنيين قاموا على الأرجح ببناء عدد منهم للترويج للرواية القائلة بأن روسيا مهددة من قبل أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي - وهي رواية استخدمها الكرملين لتبرير حربه .