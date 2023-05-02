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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ الفلبين.. تفاصيل

صدى البلد

أصدر البيت الأبيض وثيقة تفيد بأن الولايات المتحدة ستزود الفلبين بدفعة من سفن الدوريات وطائرات النقل العسكرية.

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في البيت الأبيض أمس الإثنين، وناقش الجانبان التعاون العسكري. وذلك حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتعتزم الولايات المتحدة نقل سفينتي دورية من فئة" الجزيرة "و 2 من فئة" الحماية "و 3 طائرات نقل عسكرية من طراز C-130H إلى القوات المسلحة الفلبينية". ولكن يجب أن يوافق الكونجرس الأمريكي على توريد الأسلحة مسبقا.

وتم تسليم سفينتي دورية أخريين من فئة "تورنادو" إلى الفلبين في نهاية أبريل، وهما الآن في طريقهما إلى مانيلا.

وأخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في البيت الأبيض، أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها كان 'صارمًا' ، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي حيث تتعرض مانيلا لضغوط من الصين.

وأكد ماركوس، في أول زيارة للبيت الأبيض يقوم بها زعيم فلبيني منذ 10 سنوات، على أهمية الولايات المتحدة كحليف وحيد لبلاده في منطقة 'يمكن القول إن الوضع الجيوسياسي الأكثر تعقيدًا بالعالم في الوقت الحالي'.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن القادة سيتفقون على مبادئ توجيهية جديدة لتعاون عسكري أقوى، بالإضافة إلى تكثيف التعاون الاقتصادي، ما يبرز التحول الدراماتيكي في العلاقات الأمريكية الفلبينية خلال العام الماضي.

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