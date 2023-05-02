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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

القبة الحديدية
القبة الحديدية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا في أسباب فشل القبة الحديدية في التصدي للصواريخ.

وقالت الصحيفة العبرية، إن برنامج منظومة الإنذار "كومتاه" المرتبط بالقبة الحديدية تعرض في الدقائق الماضية لهجوم سيبراني تسبب في تعطيل الموقع على الويب، دون أي ضرر على التطبيق والإنذارات.

ومنظومة الإنذار "كومتاه"، هي برنامج يبعث انذارات على وسائل التواصل، وتابع لمنظومة القبة الحديدية.

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وفي وقت سابق، اخترق قراصنة إلكترونيون، حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "فيسبوك"، ونشروا عبره أدعية إسلامية باللغة العربية.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، استدعى ذلك تدخل الشاباك إلى فتح تحقيق على وجه السرعة بالتزامن مع التحقيق الذي أجراه "فيسبوك".

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