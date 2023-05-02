جامعة حلوان: نعمل على النهوض بمستوى البحث العلمي

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الأون لاين حول خطة وموضوعات داعمة للأبحاث العلمية و كيفية التقديم بالمنح و الارتقاء بالمستوى البحثي ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

وصرحت منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان، إن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

و تابعت نائب رئيس جامعة حلوان ورش العمل التى يعقدها المركز الى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية .

جدير بالذكر انه أعلنت جامعة حلوان بدء ماراثون الامتحانات بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، و متابعة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ، و الدكتور وائل ابراهيم وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ ياسر السيد آمين الكلية .