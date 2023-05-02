أيمن محسب: المشكلة ليست في الاقتراض وإنما كيفية استغلاله بالتنمية

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إن المشكلة الحقيقية ليست في الاقتراض، لكن المشكلة الحقيقية في استخدام القرض في حد ذاته.



وأضاف، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنني لو سأقترض من أجل تنمية قطاع زراعي أو قطاع صناعي وأجهز دراسة جدوى لتحديد كيف سأسدد القرض وأحقق التنمية في وقت واحد.

وتابع أن مصر مضطرة للاقتراض، لأن مصروفات مصر ضخمة جدا، والقطاع الصناعي في مصر يحتاج وقفة كبيرة، وحزمة كبيرة من التحفيزات والتحديثات ويحتاج نقلة نوعية، تبدأ من البنية التحتية للطرق.

ولفت إلى أن القطاع الخاص لا يدخل في مشروعات الطرق، لأنه يريد مشروعات ذات ربح سريع، لكن هذه المشروعات تحتاج إلى تدخل الدولة، وهذا ما وضحته وثيقة سياسة ملكية الدولة.