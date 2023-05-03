خلال شهر سبتمبر.. فنون تطبيقية حلوان تنظم المؤتمر الدولي السابع 2023

تنظم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمر الكلية الدولي السابع 2023 "الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي"، ويأتي هذا المؤتمر نظراً لارتباط تخصصات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالعديد من الصناعات الأساسية والاستراتيجية .

وتشمل هذه الصناعات "صناعة الملابس الجاهزة وطباعة المنسوجات والغزل والنسيج والأثاث والمنتجات المعدنية والحلي والزجاج والخزف والطباعة والسينما والاثاث المعدني والمنتجات الصناعية والاعلان والنحت والزخرفة وغيرها من الصناعات التي تسهم في النمو الاقتصادي بالدولة.

وينطلق المؤتمر في ضوء رؤية مصر 2030 حيث اتجهت الدولة نحو اقتصاد المعرفة، في ظل ازدياد الاهتمام بخلق اقتصاد معرفي مستدام، وتغير التوجهات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاستثمار، فأصبحت التنمية المستدامة هدفًا تسعى الدولة لتحقيقه واتضح ذلك من خلال الاهتمام بمجال ريادة الأعمال كإحدى أهم ركائز التنمية، كما اتجهت لتعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال حيث يتضمن التحول الرقمي استخدام التقنيات الرقمية لتغيير طريقة إنشاء الأعمال الفنية والتصميمات.

ويعقد المؤتمر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، و ايمان ابو طالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .