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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار العلوم بالقاهرة: امتحانات الدراسات العليا 28 مايو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا للعلم الجماعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور أحمد بلبولة، إن امتحانات طلاب الدراسات العليا تنطلق يوم ٢٨ مايو الجارى حضوريا بالكلية.

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على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 . 

 

وقال الدكتور محمد سامح، إن وقت امتحان الفصل الدراسى الثانى ساعة ونصف ، وعلى كل طالب التواجد قبل موعد الامتحان بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية ، وممنوع دخول الطالب بالموبايل أو الساعة الإلكترونية.

2022-2023 الدراسات العليا الحقوق جامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني امتحان الفصل الدراسي الثاني امتحانات الدراسات العليا

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