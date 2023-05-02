دار العلوم بالقاهرة: امتحانات الدراسات العليا 28 مايو

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا للعلم الجماعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور أحمد بلبولة، إن امتحانات طلاب الدراسات العليا تنطلق يوم ٢٨ مايو الجارى حضوريا بالكلية.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور محمد سامح، إن وقت امتحان الفصل الدراسى الثانى ساعة ونصف ، وعلى كل طالب التواجد قبل موعد الامتحان بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية ، وممنوع دخول الطالب بالموبايل أو الساعة الإلكترونية.