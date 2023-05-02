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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء هيمنة الأخضر.. دول كبرى تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

صدى البلد

قال نائب وزير الاقتصاد البرازيلي، جابرييل جالبولو، اليوم الثلاثاء، إن البرازيل ستقترح إنشاء خط تمويل خاص للشركات البرازيلية التي تبيع إلى الأرجنتين بالعملات المحلية والتخلي عن الدولار الأمريكي.

وحسب قناة "جلوبو نيوز" البرازيلية، قال جالبولو: “في السنوات الخمس الماضية، بسبب افتقار البرازيل إلى آليات لتمويل صادراتها ووارداتها من الأرجنتين، فقدنا ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي من الميزان التجاري مع الأرجنتين لصالح الصين، التي كانت توفر آليات تمويل في وسائل دفع بديلة، مثل المقايضات، أو منح الائتمان للمصدر”.

التخلي عن الدولار الأمريكي

كما تتضمن الاتفاقية التي تعتزم الأرجنتين والبرازيل التوقيع عليها التخلي عن الدولار الأمريكي كعملة دفع للتجارة الخارجية، وهي آلية مماثلة للمقايضات مع الصين، حيث سيتمكن المستوردون الأرجنتينيون من دفع ثمن مشترياتهم بـ البيزو الأرجنتيني وستقوم الحكومة البرازيلية بتحويلها إلى الريال البرازيلي.

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وبالنسبة للمصدرين البرازيليين الذين يعملون مع العملاء الأرجنتينيين، يتضمن المخطط الجديد استخدام آلية تمويل من النظام المصرفي البرازيلي للسماح لهم أيضًا بتجنب استخدام الدولار الأمريكي.

وسيؤدي ذلك إلى تخفيف الطلب على الاحتياطيات، في وقت يكاد البنك المركزي الأرجنتيني نفاد العملات الأجنبية القابلة للاستخدام على الفور.

ووفقًا لنائب وزير المالية البرازيلي، تتاجر حوالي 210 شركة برازيلية مع الأرجنتين.

وتنظر السلطات البرازيلية إلى جارتها على أنها “شريك تجاري مهم، لا سيما في المنتجات الصناعية، التي لها قيمة مضافة أعلى”.

صندوق النقد الدولي

وفي وقت سابق، اعترفت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بوجود تخلٍ تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي.

وقالت "جورجيفا"، خلال مناقشة في معهد ميلكن التحليلي في واشنطن، "ليس هذا هو الشيء الرئيسي الذي يثير قلقي. في الواقع، هناك تخلي تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي. لكن لا أري بديلاً للعملة الأمريكية في المستقبل القريب”.

وفي وقت سابق، قال مستشار سابق للبيت الأبيض، إن التخلي عن الدولار الأمريكي يمكن أن يصبح حقيقة واقعة حيث أن عملة بريكس الجديدة البديلة للدولار قد تتمتع بفرص نجاح عالية.

تهديد لهيمنة الدولار

وحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قال جوزيف سوليفان، الذي عمل كخبير اقتصادي في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين خلال إدارة ترامب، إن العملة الصادرة عن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ستشكل تهديدًا فريدًا لهيمنة الدولار.

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