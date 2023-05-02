ديربي لندن.. آرسنال يتقدم على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق أرسنال على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل في الشوط الأول من ديربي لندن الذي يجمعهما، في قمة الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

النرويجي مارتين أوديجارد افتتح التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 18، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله جرانيت تشاكا.

جرانيت تشاكا عاد ليرسل كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليقابلها أوديجارد بالتسديد في شباك تشيلسي معلنًا عن الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وأضاف البرازيلي جابرييل جيسوس، ثالث أهداف أرسنال، في الدقيقة 34.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسدال

خط الدفاع: بنجامين وايت - جابرييل - بيوتر كيور - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس

تشكيل تشيلسي

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - بين تشيلويل

خط الوسط: نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: نوني مادويكي - رحيم ستيرلنج - بيير إيمريك أوباميانج

ويتواجد فريق أرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 75 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.