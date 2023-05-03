أخبار التوك شو|أبوالغيط يحذر من أي تدخل دولي في الأزمة السودانية.. وهذه تفاصيل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم خلال هذا التقرير أبرزها:

محافظ قنا: أشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الحياة في قرى مركز أبو تشت تعادل الحياة في مدن محافظة قنا، مشددًا على أن عجلة التنمية موجودة في كل قرى ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة، ولفت إلى أن المسافات اللازمة للانتقال بين شرق وغرب النيل أصبحت تقل عن 25 كم.



الأمانة الفنية للحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مذاعة.. ومؤتمر صحفي نهاية كل أسبوع

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، آخر استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية وكافة أطياف المجتمع .



أوقفوا النار.. رسالة عاجلة من الدول العربية لطرفي الأزمة السودانية

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مستجدات الأزمة السودانية، موضحًا أن بعض التصرفات غير المدروسة وغير المتزنة تقود إلى عواقب وخيمة في الدول.



المناطق الحرة: مصر تتحول لبيئة جاذبة للاستثمارات

أكد عمرو نور الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في الهيئة العامة لـ الاستثمار ومنذ شهر 12 الماضي وحتى هذه اللحظة هناك اجتماع أسبوعيًا مع رواد الأعمال والشركات الناشئة وهناك تنسيق كامل مع هيئة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات والرقابة المالية بتعليمات من مجلس الوزراء للوصول للمشاكل التي تواجه القطاع المهم والمؤثر، والذي تهتم به الدولة المصرية.



أحد المواطنين السودانيين النازحين: الحكومة المصرية وقفت معنا وساندتنا في كل شيء|فيديو

أكد أحد المواطنين السودانيين النازحين، بمعبر “وادي كركر”، أنه عانينا في المعابر السودانية حتى وصلنا إلى مصر، مشيرا إلى أن معظم النازحين لم يحملوا معهم أي شيء من السودان باستثناء أوراقهم الثبوتية.



أبو الغيط يحذر من أي تدخل دولي في الأزمة السودانية.. فيديو

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل دولي فى الأزمة السودانية، موضحا أنه إذا حدث تدخل دولي في الأزمة السودانية ستشعر السلطة السودانية أن هناك افتئات على مسئولياتها.



ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني؟.. رئيس الأمانة الفنية يجيب

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، آخر استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية وكافة أطياف المجتمع .



رأس مومياء مصرية في مزاد ببريطانيا.. وزاهي حواس يفجر مفاجأة عنها

علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق على إعلان إحدى صالات المزادات الشهيرة عرض رأس مومياء مصرية قديمة للبيع بطريقة المزاد العلني والسعر المبدئي 20 ألف جنيه استرليني، قائلاً: "رأيت صور رأس المومياء وشكلها وملامحها وطريقة التحنيط هي ملكية، وأرجح أن تكون ضمن خبيئة المومياوات التي عثر عليها في عام 1881، وهم لا يعلمون قيمتها وأنا أرى أن إدارة الآثار المستردة بدأت في اتخاذ إجراءات لإيقاف إجراء البيع".

دعوة لتطويرها.. أحمد موسي: كل حاجة مش موجودة في أبو سمبل

أكد الإعلامي أحمد موسي، على أن مطار أبو سمبل يحتاج إلى رفع كفاءته، لأن أعداد الجذب السياحي اليومي زاد بنسبة كبيرة فى المدينة، حيث تستقبل أبو سمبل يوميا من 25 إلى 30 رحلة يوميا، مضيفا أن أبو سمبل هي المدينة الوحيدة التي تلقب ب " مدينة أبو سمبل السياحية"، حيث التقي الإعلامي بأحد السائحين بالطائرة وكانت هي أول زيارته لمصر، قائلا "إحنا لفينا مصر من شرم الشيخ والجيزة والواحات والأقصر وأسوان" ولكنه أشاد بجمال بمدينة أبو سمبل بشكل كبير.



دفاع البرلمان: منح الجنسية المصرية لن يكون على حساب الأمن القومي

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بموافقة المجلس على قانون الجنسية المصرية، محذرا من أن هناك جماعة تحاول أن تشوه كل شيء إيجابي للدولة المصرية، مشددًا على أن الدولة المصرية فيها مؤسسات وأجهزة معنية بالفحص وتطمئن الجمهور بأن القانون لن يمنح الجنسية لأي شخص حتى لو ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، لكن هذا الأمر سيأتي وفقا لضوابط ولن يكون على حساب الأمن القومي المصري.



ناقد رياضي: غليان بسبب اعتذار الزمالك عن مباراة السوبر

أكد أحمد جلال، الناقد الرياضي، أن الزمالك اعتذر رسميا عن عدم مشاركته في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، منوهًا بأن الأمر وصل لدرجة الغليان، موضحًا أنه بحسب خطاب الزمالك فإن اتحاد الكرة طالبهم بتحديد موقفه من المشاركة في المباراة من عدمه خلال 60 دقيقة فقط.



أبو الغيط: ما حدث في السودان 2019 امتداد لفوضى 2011

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أنه يتصور أن ما حدث في السودان في 2019 هو ربيع عربي جديد وامتداد لفوضى 2011.

