دعوة لتطويرها.. أحمد موسي: كل حاجة مش موجودة في أبو سمبل

أكد الإعلامي أحمد موسي، على أن مطار أبو سمبل يحتاج إلى رفع كفاءته، لأن أعداد الجذب السياحي اليومي زاد بنسبة كبيرة فى المدينة، حيث تستقبل أبو سمبل يوميا من 25 إلى 30 رحلة يوميا، مضيفا أن أبو سمبل هي المدينة الوحيدة التي تلقب ب " مدينة أبو سمبل السياحية"، حيث التقي الإعلامي بأحد السائحين بالطائرة وكانت هي أول زيارته لمصر، قائلا "إحنا لفينا مصر من شرم الشيخ والجيزة والواحات والأقصر وأسوان" ولكنه أشاد بجمال بمدينة أبو سمبل بشكل كبير.

وأضاف "موسي" من خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن مدينة أبو سمبل بالكامل تحتوي على 222 غرفة فقط، فالعدد قليل جدا، قائلا "كل حاجة مش موجودة فى أبو سمبل".

مشروع توشكي فخر للمصريين

وأوضح، أن أهالي "أبو سمبل" يتحدثون بفخر عن مشروع "توشكي" وأن أولادهم يعملون بتوشكي، حيث أن هذا المشروع العملاق وفر آلاف فرص العمل، مؤكدا أن أبو سمبل تحتاج إلى نظرة كبيرة من المسئولين، لكي يتم تطويرها، داعيا وزير السياحة أن يلقي الضوء على تطوير هذه المدينة بشكل سريع.

ودعا أحمد موسي المسئولين والدكتور مصطفى مدبولي بأن يلقوا نظرة على مدينة أبو سمبل، لأنها تحتاج إلى تطوير كبير وإضافات فهي تحتاج إلى عمل كبير، فهي بلد سياحي ونحتاج إلى الرواج السياحي فيها، قائلا: "الناس بتيجي من آخر الدنيا عشان يشوفوا الآثار بتاعتنا والموضوع مش القاهرة وبس".



