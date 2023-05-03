عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدًا .. مؤتمر صحفي لمسرحية «طيب وأمير» على مسرح ميامي

صدى البلد

يعقد المسرح الكوميدى مؤتمرًا صحفيًا لمسرحية "طيب وأمير"، الساعة 6 مساء غد الخميس 4 مايو على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب- وسط البلد.

بحضور مدير المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي، ونجوم العرض: هشام إسماعيل- تامر فرج- عمرو رمزي- شريف حسني- نهى لطفي- شيماء عبد القادر- رشا فؤاد وعدد من النجوم من حضور العرض المسرحي.

أزاحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الستار عن اللوحة التذكارية لأعمال تطوير وتحديث "مسرح ميامي"، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة، وشهدت وزيرة الثقافة العرض المسرحي  الافتتاحي "طيب وأمير"، والذي يدور حول تراث نجيب الريحاني، وبديع خيري.
 
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن افتتاح مسرح ميامي يُمثل قيمة مضافة إلى رصيد مسارح الدولة،  مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة إلى خشبة العديد من المسارح حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد ، منها مشروعات تطوير مسرحي الغد و بيرم التونسي ،وكذلك إعادة هيكلة مسرحي متروبول، والعائم ، إلى جانب افتتاح مشروع مسرح مصر.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض المسرحي "طيب وأمير" ، ووجهت التهنئة لفريق العمل على  عرضهم الافتتاحي وحثتهم على بذل  مزيد من الجهد ، وثمنت جهود الفنانين والمبدعين في إثراء المشهد الثقافي المصري.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بافتتاح مسرح ميامي بعد تطويره بالشكل الذي يليق بقيمة وعراقة مسارح الدولة، والتي شهدت عروضها خلال الفترة الماضية زخمًا لافتًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتجاوزت   بعض العروض ال 100 ليلة عرض مسرحي، وهو ما يؤكد أهمية المسرح لدى الجمهور المصري.

من جانبه، وجه الفنان ياسر الطوبجي، الشكر لوزيرة الثقافة، على إعادة افتتاح مسرح ميامي وإعادة تشغيله بعد تطويره  وأكد أن توليه مسئولية المسرح الكوميدي،  جعلته مسئولًا أن يُقدم أعمالًا كوميدية معاصرة في رداء جديد يناسب الجمهور الحالي والأجيال الحديثة،  فكانت مسرحية "طيب وأمير" المأخوذة من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري ، وأضاف أن خطته في المرحلة القادمة تكمن في جذب نجوم الكوميديا ، لتقديم أعمال قوية تناسب تاريخ المسرح الكوميدي المصري. 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مسرحية طيب وأمير عمرو رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

أوكرانيا ضامن الأمن الغذائي العالمي.. روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي

مشاركة بيراميدز.. رد فعل كولر بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

بـ صواريخ عديدة.. ما المواقع المستهدفة من إسرائيل في غزة؟

دعاء النسيان في الامتحان.. ردده يفتحها الله عليك

نجم الأهلي السابق يكشف الأوراق الرابحة للأحمر أمام بيراميدز في السوبر

أمريكا تحذر: النزاع حول تايوان له عواقب على العالم والصين خاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب الكرش .. 7 معلومات لا يعرفها الكثيرون

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

الإفراط في تناول الشاي يصيبك بأمراض خطيرة

طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ