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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خمس عشرة قصة هندية.. حكايات تراثية لليافعين

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" المجموعة القصصية (خمس عشرة قصة هندية)، تأليف: بارتاب شارما، وليونارد كلارك، ترجمة: عبلة العطّار.

إن إحدى الشخصيات المحورية للحكايات الهندية هي الفيل، فهو رمز الحكمة في الهند، ومشهور بقدرته على موازنة الأمور بين العدالة والشيطنة، إذ يحمي الأطفال والضعفاء في حين يقسو على الأشرار، كما أن الفيلة مشهورة بذاكرتها القوية، فهي تتذكر من أحسن إليها، ومن أساء أيضاً.
يقدم هذا الكتاب خمس عشرة قصة من التراث الهندي موجّهة إلى اليافعين لا تخلو من العِبر والحكم التي يحتاج إليها الإنسان ليتعلّم ويدرك أنه كما توجد الخيانات في عالم الإنسان توجد أيضاً في عالم الحيوان.

المجموعة القصصية (خمس عشرة قصة هندية)، تأليف: بارتاب شارما، وليونارد كلارك، ترجمة: عبلة العطار، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المشروع الوطني للترجمة المجموعة القصصية خمس عشرة قصة هندية بارتاب شارما

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