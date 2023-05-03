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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد قرار النقابة ..

1350 جنيها شهريا.. زيادة معاشات وبدلات أعضاء المهن الطبية في هذا الموعد|تفاصيل

زيادة أجور ومعاشات
زيادة أجور ومعاشات أعضاء المهن الطبية

يعتبر أعضاء المهن الطبية.. أحد أبرز الفئات التى عانت وتحملت عبئا كبيرا لاسيما خلال انتشار جائحة  كورونا، الأمر الذي جعل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية تتحرك لضبط المنظومة، والعمل على زيادة مكافأة التدريب الخاص بهم ، علاوة على زيادة المعاشات و بدل المخاطر وحافز الطواريء تقديرا لجهودهم.

350 جنيه زيادة شهرية في المعاشات 

 

في سياق متصل، قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء ، زيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين- الصيادلة - أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين"، بـ 350 جنيها شهريا لتصبح قيمته 1350 جنيها شهريا تصرف كل 3 أشهر، بدلا من 1000 جنيه شهريا اعتبارا من الصرفية المقبلة المقرر لها أغسطس المقبل.

 

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 مكافأة شهرية للأطباء

 

يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.

 

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

 

بدل مخاطر المهن الطبية 

 

يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية:

1- 1700 جنيه للأطباء البشريين.

2- 1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

3- 1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

4- 1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

 

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