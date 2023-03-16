1700 جنيه حد أقصى.. حوافز وبدلات جديدة تنتظر أعضاء المهن الطبية| تفاصيل

بعد موافقة قوى عاملة البرلمان ..

أعضاء المهن الطبية.. أحد أبرز الفئات التى عانت كثيرا وتحملت عبئا كبيرا لاسيما خلال انتشار جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية تتحرك لضبط المنظومة، والعمل على زيادة مكافأة التدريب الخاص بهم ، علاوة على زيادة بدل المخاطر وحافز الطواريء تقديرا لجهودهم.

وتقديرا لمجهودهم، فقد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أمس الاربعاء خلال اجتماعها بمجلس النواب على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة في الأجور والحوافز لـ أعضاء المهن الطبية.

2800 جنيه مكافأة شهرية للأطباء

يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

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1700 جنيه حد أقصى ..بدل مخاطر المهن الطبية

يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية:

1- 1700 جنيه للأطباء البشريين.

2- 1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

3- 1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

4- 1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

مكافأة تدريب للمعاهد الطبية العليا

طبقا لمشروع القانون الجديد ، يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والفني الصحي مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

1-العلاج الطبيعي 2500 .

2-التمريض العالي 2500 .

3-التمريض المتوسط 1300 .

4-الفني الصحي 1300 .