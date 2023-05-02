350 جنيها.. زيادة معاشات الأطباء والصيادلة وجمعية عمومية مرتقبة للمهن الطبية

تسعى الدولة ومؤسساتها المختلفة، لتقديم الحوافز للمواطنين، ودعمهم عبر برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة المرتبات والمعاشات، حيث قرر الرئيس السيسي مؤخرا زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بينما أعلنت وزارة المالية عن حزم زيادة المرتبات والمعاشات.

وفي إطار خطة الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، زيادة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية، وهم كالتالي:

الأطباء البشريين.

الصيادلة.

أطباء الأسنان.

الأطباء البيطريين.

وذلك على أن تكون الزيادة بقيمة 350 جنيها شهريا، لتصبح قيمة المعاش 1350 جنيها شهريا، تصرف كل 3 أشهر، بدلا من 1000 جنيه، وذلك اعتبارا من الصرفية المقبلة المقرر لها أغسطس المقبل.

عقد جمعية عمومية لاتحاد المهن الطبية

في هذا الصدد، قال الدكتور عمرو الجمهوري، الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مجلس اتحاد المهن الطبية، قرر خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 9 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد جدول أعمال الجمعية والإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح الجمهوري، أن قرار اجتماع مجلس الاتحاد بزيادة المعاشات لأعضاء النقابات الطبية الأربعة بقيمة 350 جنيه دفعة واحدة، اعتبارا من الصرفية المقبلة، لتُصبح قيمته الإجمالية 1350 جنيه شهريا، وتصرف كل 3 أشهر بإجمالى 4050 جنيه، يُعد قرارا تاريخيا يؤكد دعم أعضاء المجلس لحقوق أعضاء الجمعية العمومية فى زيادة المعاشات بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم ومصر.

وأضاف الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أن القرار زيادة معاشات المهن الطبية، جاء بعد الإطلاع على الدراسات الإكتوارية واطلاع أعضاء المجلس عليها، ووضع خطة لزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتغطية الفارق في المعاشات، وعدم حدوث أي خلل في الصندوق وضمان استمرارية صرف مستحقات الأعضاء من معاشات وإعانات.

وكانت قد بلغت القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات الأخيرة 331 مليون جنيه لعدد 116 ألف عضو وأسر من المستحقين، وتم صرفها مبكراً عن موعده لظروف عيد الفطر، كما أعلن الاتحاد فى وقت سابق عن إرسال 110 ألف رسالة sms للأعضاء المستحقين للمعاش للتنويه عن بدء صرف المعاش فى كل دفعة، فضلا عن تذكير الأعضاء بموعد تحديث البيانات لضمان استمرارية صرف المعاش.

موعد زيادة معاشات المهن الطبية

كان قد تم صرف دفعة معاشات مايو لأعضاء نقابات "الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، قبل موعدها بشهر بمناسبة عيد الفطر، بقيمة 3 آلاف جنيه لكل مستحق.

كما أخطر اتحاد المهن الطبية، النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بمواعيد صرف معاشات الأعضاء المستحقين خلال عام 2023، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة أغسطس خلال أيام 8 و9 و10 /8/2023، ودفعة نوفمبر سوف يتم صرفهـا خـلال أيام 7 و8 و9 /11 /2023.

وأطلق اتحاد نقابات المهن الطبية خدمة جديدة للأعضاء بالمعاشات، يتم من خلالها إرسال رسائل على أرقام هواتفهم الشخصية لإخطارهم بموعد صرف المعاشات، وموعد تحديث بياناتهم لضمان استمرارية الصرف.

قرار زيادة المرتبات والمعاشات

وكان الدكتور الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر مؤخرا، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.