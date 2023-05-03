استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها جراء عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة، الليلة الماضية.

وقالت الوزارة الفلسطينية، في تصريح صحفي، إن الشهيد يدعى هاشم مبارك سلمان مبارك (58 عاماً) من شمال مدينة غزة.

وذكرت الوزارة أن خمسة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة خلال العدوان.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مواقع، في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية أدت لتدمير وإلحاق الأضرار بعدة مبان مدنية وسكنية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة يوم أمس، بلغ أكثر من 100 صاروخ نحو مستوطنات الاحتلال.

ووفقا للقناة الـ 12 العبرية، فإن سلطات الاحتلال رصدت 104 عمليات إطلاق، مشيرة إلى أنه تم اعتراض 24 صاروخا ، وسقط 48 صاروخا في مناطق مفتوحة، والباقي سقط قرب الشريط الحدودي.

وفق وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن التوصل لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحالة الطبيعية في الجبهة الداخلية، وذلك بعد شن سلسلة من الغارات على قطاع غزة.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “في ختام تقييم الوضع ومتابعة لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تقرر العودة إلى حالة روتين طبيعية في الجبهة الداخلية”.