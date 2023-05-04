ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

لا شيء أسوأ من دهون البطن بالنسبة للشخص، يمكن أن تسبب أيضًا أمراضًا خطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان القولون، لهذا السبب من المهم جدًا إنقاص الوزن والحصول على وزن صحي، يعتقد الأشخاص أن فقدان الوزن ليس بالسهل، ولكن يمكنك القيام بفقدان الوزن الطبيعي في أسبوع واحد، لهذا ، سيتعين عليك القيام بـ 3 علاجات تتمثل فيما يلي.

يقول الخبراء أنه يمكنك إنقاص الوزن حتى في أسبوع واحد. عليك فقط أن تفعل ذلك بطريقة متوازنة للغاية. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة

، يمكن فقدان 0.45-1.36 كجم في غضون 7 أيام (أسبوع واحد). في المتوسط ​​، يعد فقدان 1٪ من وزن الجسم أمرًا صحيًا.

تمارين القلب تحرق المزيد من السعرات الحرارية. ولكن من خلال ممارسة تمارين الوزن ، يستمر الجسم في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم. بسبب فقدان الوزن

الذي يحدث بسرعة. إذا بدأت في تدريب الوزن باستخدام علاجات الأيورفيدا للتخلص من دهون البطن ، يمكنك إنقاص الوزن جيدًا في أسبوع واحد.

تقليل الزيوت والسكر النشويات لأنهما المسؤول الأكبر عن زيادة الدهون .

لهذا السبب يجب تقليلها تمامًا لفقدان الوزن. إذا كنت قد قمت بهذا العمل ، فسيحدث فقدان الوزن الطبيعي (كيف تفقد الوزن في 7 أيام) في غضون 7 أيام فقط.

1: تناول شاى الأعشاب



تناول شاي الأعشاب سيساعد ذلك في إنقاص الوزن إلى جانب تنظيف المعدة.

2: شاي الزنجبيل يساعدك على إنقاص الوزن بسرعة

تعتبر الأيورفيدا أن الزنجبيل يعزز الهضم والتمثيل الغذائي. هذا هو السبب في أن شرب شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل الوزن (علاج الأيورفيدا لفقدان الوزن). لكن ليس عليك إضافة الحليب إليها. فقط اغلي الزنجبيل في الماء لمدة 10 دقائق ثم اخلطي عصير الليمون والعسل واشربه.

3: شرب عصير الليمون على معدة فارغة سيخلصك من الدهون

لزيادة التمثيل الغذائي ، اشرب ماء الليمون على معدة فارغة في الصباح. يعمل حمض الستريك الموجود في الليمون على تكسير الدهون. أنت تشربه فاترًا فقط. والتي ستحصل منها على فائدة أكبر.