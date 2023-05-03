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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج أصالة يعلق على حفلها بالقاهرة عقب المطالبات بمنعه.. والفنانة ترد

أصالة
أصالة

علق فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، علي حفلها الغنائي القادم في القاهرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فائق حسن: “بتكون اجمل حفلة في ⁧‫#ام_الدنيا‬⁩ مصر العظيمة”.

وردت الفنانة أصالة في تغريدة لها: “ان شاءالله حتكون لأنها مليانه حب ونوايا طيبه والأغاني حلوه رح تحكي قصّة عشّاق فيها ربيوا وصاروا منها وكبروا فيها ⁧‫#مصر‬⁩”.

وردت الفنانة أصالة لأول مرة على المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب في مصر، عبر حسابها على تويتر، من خلال الرد على تغريدات متابعيها ومحبيها.

وكتبت أصالة ردا على إحدى التغريدات: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة". 

جاء ذلك ردا على تغريدات عارضت إقامة حفل أصالة المرتقب في مصر خلال أيام بعد تصريحات منسوبة لها في وقت سابق. 

تحيي الفنانة أصالة حفلا فنيا في القاهرة وتحديدا في حديقة متحف الحضارات في الخامس من مايو، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات في مصر.

أصالة التي وعدت جمهورها بحفل مميز من حيث التجهيزات الفنية والأغاني المتنوعة التي يحبها الجميع، ستكون ليلة لا تنسي في حضن الطبيعة وعبق التاريخ في قلب متحف الحضارات. 

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