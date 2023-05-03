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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحزاب تعلن تلقيها دعوة رسمية للمشاركة في جلسات الحوار الوطنى.. رئيس التجمع: يستهدف فتح الطريق أمام الجمهورية الجديدة.. والشهابى: لدى ارتياح شديد لانطلاقه اليوم

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى
  • رئيس حزب التجمع: سنكون أمام إجراء حوار وطنى وليس بين نخب سياسية والحكومة
  • رئيس حزب الجيل: انطلاق الحوار الوطنى مطلب جماهيري قبل أن يكون حزبيًا
  • رئيس حزب السلام: نتمنى أن يكون الحوار الوطنى هادفا.. ويحقق مصلحة الشعب المصرى
     

أعلن عدد من الأحزاب تلقيهم دعوة رسمية من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى المقرر انعقاده اليوم، الأربعاء.

فى البداية، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الحوار الوطنى يأتى بعد ما يقرب من عام منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وفى الحقيقة خلال الفترة الماضية لم يكن هناك وقت معلن للحوار الوطنى، وهناك فرق معين بين إجراء حوار وطنى حول قضية محددة مثل الصحة أو التعليم أو الزراعة  أو الصناعة، وبين حوار وطنى دعا إليه الرئيس السيسى وهو غير مسبوق فى مصر.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “هذا يؤكد أن هذا الحوار الوطنى مدعو إليه القوى الاجتماعية من خلال النقابات المهنية والعمالية والمجتمع المدنى وليس الأحزاب السياسية فقط، كما أن كل القضايا مفتوحة للحوار، والهدف الذى يريد الجميع أن يصل إليه هو كيفية إعمال الاستحقاقات الدستورية من خلال تعديلات قوانين وصولا إلى فتح الطريق أمام الجمهورية الجديدة، وهى جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة”.

وتابع رئيس حزب التجمع: “وهذا يتطلب من  المتحاورين أن ينطلقوا فى هذا الحوار من أنه حوار للتوافق والاتفاق وليس حوار الخصوم، لأنه حينما نتوافق ونتفق لن نجد أيا مننا يحقق كل ما يعتقد أنه صحيح، ولكن سيكون هناك برنامج ما بيننا كلنا، وهذا البرنامج يمثل الوطن فى مرحلة جديدة، وسنعمل كلنا على تنفيذه”.

من جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن إقرار موعد لانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني كان ضرورة ومطلبا جماهيريا قبل أن يكون مطلبا حزبيا بعد تأخر أكثر من 12 شهرا منذ دعوة الرئيس فى أبريل من العام الماضى، وهى مدة طويلة جداً أصابت الشعب بيأس من عقده.

وأضاف الشهابى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “كما أننى لدى ارتياح شديد جدا لتحديد مجلس الأمناء يوم الأربعاء الثالث من مايو المقبل موعدا لبدء جلسات الحوار الوطنى”.

فيما أعلن المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال، عن تلقى حزب السلام الديمقراطى دعوة رسمية من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى المقرر عقده اليوم، الأربعاء.

وقال المستشار أحمد الفضالى: “نتمنى أن يكون الحوار هادفا، ويحقق مصلحة الشعب المصري والدولة المصرية، ونأمل أن يصل إلى حلول جذرية للكثير من التحديات على الساحة المصرية”.

جدير بالذكر أن كلا من حزب السلام الديمقراطى وتيار الاستقلال يشاركان في جميع محاور جلسات الحوار الوطنى الـ19 بمشاركين فى جميع المجالات، كما يشاركان فى المحاور الرئيسية السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه ستنطلق اليوم، الأربعاء، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني: “على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة، واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين”.

وتشارك جميع فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، والمقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة، وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

الأكاديمية الوطنية للتدريب الحوار الوطني الرئيس السيسي رئيس حزب التجمع الاحزاب

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