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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد لأسعار النفط في العالم .. تفاصيل

بترول
بترول

 

انخفضت أسعار النفط  اليوم الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع، وفق ماذكرت صحف دولية.

 

 يأتي ذلك، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع في أمريكا.


وانخفضت العقود الآجلة لخام نفط برنت 13 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 75.19 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 71.53 دولار، وهو ما يقول بانخفاض النفط عن حاجز الـ 80 دولارًا.

وتتعرض أسعار الطاقة لضغوط بعدما أظهرت بيانات صينية  تراجعاً غير متوقَّع في نشاط الصناعات التحويلية في أبريل .

 وتعد الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشترٍ للنفط الخام.


وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضاً أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير .


ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، اليوم، لكبح التضخم، كما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري، غداً (الخميس).


وقد يؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة.
 

 

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