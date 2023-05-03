كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز.. وسر الـ80 ألف جنيه في الموسم

اقترب نجم نادي الزمالك الصاعد بقوة يوسف أسامة نبيه، من التوقيع رسميا لنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب نادي بيراميدز مع اللاعب ووالده أسامه نبيه، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائى للحصول على توقيع يوسف نبيه .

وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب أن اللاعب يعيش حالة من الغضب من عدم تقدير مسئولى الزمالك له، خاصة أن عقد اللاعب لا يتحاوز الـ 80 ألف جنيه فى الموسم، ولم يتم تعديله بعد طلب اللاعب أكثر من مرة، وهو ما جعله يفكر فى الرحيل والبحث عن مستقبله وتأمينه بالشكل الصحيح.

وأشارت المصادر أن الأجواء التى يعيشها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية قد تمتد، وهو ما يصعب مهمة استمرار اللاعب مع الفريق فى المرحلة المقبلة، فى ظل عدم تقديره أو الموافقة على تعديل عقده.