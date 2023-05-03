قائد لمنطقة إيران.. جولة تعيينات في هيئة أركان إسرائيل

قرر وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، تعيين قائد المنطقة الجنوبية اللواء “اليعازر توليدانو”، رئيسا لشعبة الاستراتيجية وإيران، وسيُعين مكانه في قيادة المنطقة الجنوبية اللواء “يارون فينكلمان” الذي ستتم ترقيته إلى رتبة لواء.

وسيتم كذلك تعيين العميد “نمرود ألوني” في منصب قائد قيادة العمق، وقائد الكليات العسكرية، وتعيين العميد “يفيد زيني” لقيادة التدريبات والتأهيلات في الذراع البري وقائدا لفيلق رئاسة الأركان، و كليْهما ستتم ترقيته إلى رتبة لواء.

فيما وافق وزير جيش إسرائيل على ثلاثة تعيينات إضافية في هيئة الأركان، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة.