شاهد.. روعة وجمال هرم سقارة من الداخل والخارج

رصدت عدسة “صدى البلد”، روعة وجمال هرم سقارة من الداخل والخارج، والذي يعد مقصد سياحي هام، لكافة السائحين المصريين والأجانب.
على جانب آخر، حصد مقطع فيديو نشرته عارضة الأزياء البريطانية ديمي روز، أكثر من 10 آلاف إعجاب في دقائق فقط، حيث ظهرت فيه بالزي الفرعوني القديم المحتشم من أمام هرم سقارة.
وكانت روز نشرت منذ أيام على موقع إنستجرام مجموعة من الصور من مدينة أسوان وهي ترتدي الزي الفرعوني من داخل معبد إدفو، او كما يسمى معبد حورس، والتي لاقت إعجاب آلاف المعلقين على عظمة القدماء في مصر.
وتفاعل مئات الآلاف من الأشخاص على الصور التي نشرتها ديمي أثناء زيارتها لمصر عبر إنستجرام، من دول أجنبية وأوروبية وعربية.
ويتابع عارضة الأزياء البريطانية ما يقرب من 20 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتعد من أشهر عارضات الأزياء في العالم.