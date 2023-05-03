عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من منظمة التعاون الإسلامي لأطراف النزاع في السودان

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

 أكد أمين منظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، أن موقف التعاون الإسلامي داعم لاستقرار الأمن والوحدة الوطنية في السودان، داعيا أطراف النزاع إلى ضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض خاصة في ظل الظروف التي تمر بها السودان من تدهور الأنظمة الصحية وعدم توفير ممرات إنسانية بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في السودان في جدة، وذلك بناء على دعوة من السعودية .

كما ثمن  ماتقوم به السعودية  في عمليات الإجلاء، وكذا الجهود التي قامت بها بعض الدول في المنظمة من أجل حل الأزمة السودانية، محذرا من تبعات تدهور الأوضاع بالسودان.

وافاد بأن المنظمة ستواصل جهودها للمساهمة في وقف الصراع بالسودان وتقديم المساعدة للشعب السوداني، بما في ذلك إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان. 

ولفت إلى أن المنظمة أجرت اتصالات مع المملكة وموريتانيا وبعض الدول الأعضاء وبعض المؤسسات الدولية، حيث ستظل تتابع الأوضاع في السودان وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بها.  

ومن جهته؛ قال مندوب السعودية  الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، صالح السحيباني، إن الجميع يتابع ما يحدث في السودان من اقتتال يهدد وحدتها بين أبنائها، في الوقت الذي تحتاج فيه للوحدة الوطنية لصفوفها لتحقيق تطلعات شعبها، وتوفير الحماية والآمان له.

وأضاف أن قيادة المملكة تسعى إلى حل الأزمة في السودان، كما ترحب بالهدنة وتمديد وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة، مبديا تطلع المملكة إلى أن تسهم الهدنة في وقف دائم للاقتتال والانخراط في الحوار من أجل أن يعم السلام والأمن في السودان.

وأكد أن المملكة تبذل جهودا حثيثة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل حل الأزمة السودانية وإنهاء الصراع، منذ اندلاعه في الأيام الماضية.

ونوه بالجهود التي قامت بها المملكة لإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات الدولية، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم حتى الآن أكثر من 5 آلاف ينتمون لأكثر من 100 جنسية من مختلف أرجاء العالم.

وأضاف أن المملكة تشيد بجهود الحكومة السودانية والدول الأخرى في تسهيل عمليات الإجلاء، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم العون والمساعدة للشعب السوداني، كما تثمن جهود منظمة التعاون الإسلامي للوصول لحل سلمي للأزمة السودانية.

ولفت إلى أن المملكة تأمل من الجميع دعم الجهود القائمة حاليا لوقف الصراع الدائر بين الأطراف في السودان إلى ضبط النفس وتوحيد الصف لتحقيق السلام والأمن بها، مبديا استنكار المملكة لما حدث من اقتحام الملحقية السعودية في الخرطوم.

وأكد أن المملكة تدعو لاحترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة والعمل على حماية الدبلوماسيين والمقيمين والمدنيين بالسودان، وفقا لما تقره القوانين الدولية. 

تعذر عملية إجلاء أممية من السودان لدواع أمنية في الخرطوم

بيان عاجل من الإمارات بعد الهجوم على الملحقية السعودية في السودان

البعثات الدبلوماسية الحرمين الشريفين السعودية أمين منظمة التعاون الإسلامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عمليات الإجلاء منظمة التعاون الاسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

دخان فوق الكرملين| اللحظات الأولي لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي ..شاهد

موضوعات متعلقة

فلسطين تشكر مصر والسعودية على إجلاء مواطنيها من السودان

الرئيس السيسي يواصل تحركاته لوقف الحرب في السودان.. شاهد

ترشيحاتنا

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

بيان عاجل من أمريكا بعد محاولة اغتيال بوتين

الخطيب ومرتضى منصور..رموز الرياضة والفن يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني|صور

اصبروا علينا.. ضياء رشوان للمصريين: ستشعرون بإيجابية الحوار الوطني خطوة بخطوة

عمرو موسى عن أسئلة المواطنين: الإجابة يجب أن تكون صريحة حتى ولو صادمة

وزير التعليم: توجيهات رئاسية بتذليل العقبات أمام الطلاب العائدين من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

تحذير.. مدة الصلاحية الحقيقية للحوم والدجاج داخل الثلاجة

مبلغ خيالي| كم خسر الزمالك بعد اعتذاره عن لعب السوبر أمام الأهلي؟

فيديو

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ