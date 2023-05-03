تعذر عملية إجلاء أممية من السودان لدواع أمنية في الخرطوم

وصلت اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للأمم المتحدة قادمة من السودان، إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم أنه تبين عقب وصول الطائرة الأممية، إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة أنها فارغة، ولا يوجد على متنها أي رعايا عقب تعذر عملية الإجلاء بسبب دواع أمنية تشهدها العاصمة الخرطوم.

وأشارت القناة السعودية ، إلى أن هذه الطائرة كانت تحمل على متنها مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث و17 شخصا آخرين عند وصولها في وقت سابق اليوم إلى الخرطوم.

وكان من المقرر أن يعود على متن هذه الطائرة الأممية عدد من الأشخاص العالقين بالسودان.