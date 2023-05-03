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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ السفارة الروسية بمصر بشأن محاولة اغتيال بوتين

بوتين
بوتين

أصدرت السفارة الروسية في مصر بيانًا بشأن تفاصيل الهجوم الإرهابي على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت السفارة الروسية في بيانها “حاول نظام كييف، الليلة الماضية ، توجيه ضربة بطائرة بدون طيار على مقر إقامة رئيس الاتحاد الروسي في الكرملين”.

وأضافت “استهدفت طائرتان جويتان بدون طيار الكرملين، لكن العمل في الوقت المناسب من قبل الجيش والخدمات الخاصة التي تنطوي على أنظمة الرادار مكنتهم من تعطيل الأجهزة، حيث تحطمت الطائرتان في أراضي الكرملين، وتناثرت شظايا دون التسبب في أي إصابات أو أضرار".

ولفتت “نعتبر هذه الأعمال هجومًا إرهابيًا مع سبق الإصرار ومحاولة اغتيال استهدفت الرئيس بوتين نفذت قبل يوم النصر واستعراض 9 مايو، حيث من المتوقع أن يحضر ضيوف أجانب”.

وأشارت السفارة الروسية إلى أن بوتين لم يصب بأذى من هذا الهجوم الإرهابي، كما يبقى جدول عمله دون تغيير ويتبع مساره المعتاد، مؤكدة أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المضادة في أي مكان وفي أي وقت تراه مناسبًا.

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