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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بعد محاولة اغتيال بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن الولايات المتحدة تحاول التأكد من صحة اتهامات روسيا لـ أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وحسب “رويترز” قال المسئول الأمريكي: “نحاول التأكد من صحة اتهامات روسيا لأوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين”.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.

وأعلنت روسيا أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي، مؤكده أنها تحتفظ بحق الرد على المسيرات  الأوكرانية والانتقام في المكان والزمان المناسبين.

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وقرر عمدة العاصمة الروسية موسكو  حظر تحليق الطائرات بدون طيار اعتباراً من اليوم.

وذكرت روسيا أن طائرتين بدون طيار أوكرانية تم إطلاقهما باتجاه الكرملين خلال الليل.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ديمتري بيسكوف ، إن الرئيس لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت.
 

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