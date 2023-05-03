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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتقام الروسي.. تحذير عاجل من الناتو بشأن عقاب موسكو لدول الغرب

روسيا
روسيا

قال رئيس مخابرات الناتو ديفيد كاتلر، اليوم الأربعاء، إن هناك خطرًا متزايدًا من احتمال قيام روسيا بتخريب الكابلات البحرية لمعاقبة الدول الغربية على دعمها أوكرانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كاتلر: "هناك مخاوف متزايدة من أن روسيا قد تستهدف الكابلات البحرية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في محاولة لتعطيل الحياة الغربية لكسب النفوذ ضد تلك الدول التي توفر الأمن لأوكرانيا”.

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وأضاف: "الروس أكثر نشاطا مما رأيناه منذ سنوات في هذا المجال”.

وتابع: “أنهم كانوا يقومون بدوريات في جميع أنحاء المحيط الأطلسي بنشاط أكبر مما كانوا عليه في السنوات الأخيرة”.

روسيا الناتو الدول الغربية أوكرانيا الغرب

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