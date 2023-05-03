الدولار مستقر.. ننشر أسعار العملات الأجنبية في مصر 3 مايو

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، على مدار تعاملات الأسبوع الحالي، حيث استقر الدولار واليورو، بينما تراجع الجنيه الإسترليني، وارتفع الفرنك السويسري .

وننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3 مايو2023، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، مقارنةً بأسعار أغلاق بداية تعاملات الأسبوع الجاري .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

واستقرت سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء مسجلة 33.82 جنيه للشراء و34.07 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء ليسجل 38.32جنيه للشراء و 38.66جنيه للبيع مقارنة 38.81جنيه للبيع بداية تعاملات الأسبوع بتراجع 15 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.42 جنيه للشراء و34.77 جنيه للبيع مقارنة 34.67 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 33.82 جنيه للشراء و34.07 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 38.32جنيه للشراء و38.66 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 34.42 جنيه للشراء و34.77 جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 34.01 جنيه للشراء و34.15 جنيه للبيع مقارنة 34.12 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش على مدار تعاملات الأسبوع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم لنحو 38.55 جنيه للشراء و 38.71 جنيه للبيع مقارنة 38.92 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 21 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.67 جنيه للشراء و34.82 مقارنة 34.62 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشا.