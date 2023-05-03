السفيران السعودي والكرواتي بالقاهرة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية يالقاهرة، اليوم، بسفير كرواتيا في مصر وغير المقيم لدى المملكة العربية السعودية تومسلاف بوشناك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة اخرى أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.