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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يجدد موقف بلاده الداعي لحل الأزمة في ليبيا

قيس سعيد
قيس سعيد

كشفت رئاسة الجمهورية التونسية عن استقبال  الرئيس قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية، ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات، بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وبحسب البيان؛ فقد جدّد سعيد خلال اللقاء  التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة هذا البلد الشقيق ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

كما شدّد سعيد على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى "التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا"، فضلا عن "رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير".

كما تطرق اللقاء إلى عدّة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبها؛ أوضحت الوزيرة التونسية  انها زيارتها الي تونس مهمة جداً ومثمرة حيث تناول فيها الطرفان عديد القضايا بين البلدين الشقيقين والملفات الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة آخر التداعيات في السودان .

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