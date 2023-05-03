وكيل تعليم الغربية: صيانة دورية لخط الغزل والنسيج بالمدرسة الزخرفية بالمحلة

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاستعدادات التي تتخذها المدرسة استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023 العملية والتحريرية.



رافقه المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، وتفقدوا مدرسة الشهيد خالد دبور الزخرفية العسكرية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.

وخلال المتابعة، تفقد "حسن" خط الغزل والنسيج بالمدرسة، وأوصى بمتابعة أعمال الصيانة المستمرة بالخط، كمات تفقد عدد من التخصصات النسيجية والزخرفية بالمدرسة، واطمأن إلى جاهزية المدرسة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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