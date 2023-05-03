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رئيس التحرير
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محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوى الثامن بكلية الصيدلة

صدى البلد

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الطلابي الثامن لطلاب كلية الصيدلة ، المقام تحت شعار (نحو رؤيه علمية لتنمية الإبداع والابتكار الطلابي في كلية الصيدلة).

ويقام المؤتمر تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر والدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق المؤتمر، وبحضور الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية والدكتورة نهله يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيرمين عوني المنسق لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والصيادلة والطلاب بالكلية.

وأشاد الدكتور عاطف حسين بالتنظيم المتميز للمؤتمر، كما أثنى على طلاب كلية الصيدلة وتميزهم العلمي والخلقي على كافة المستويات، معرباً عن سعادته بتواجده وسط طلاب الكلية.

كما أشاد بروح التعاون التي تسود الكلية ومجهودات عميدة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، وحث الطلاب علي الاستفادة من المشاريع والأنشطة الطلابية والاهتمام بها مع ضرورة الحرص علي تنميه مهارتهم.

من جانبها أكدت الدكتورة أمل الجندى أن الكلية تسعي من خلال مثل هذه المؤتمرات إلى توفير بيئة علمية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي للعملية التعليمية، وتنمي لديهم طاقات الإبداع والقيادة بشكل علمي وواقعي وفي هذا الإطار جاءت فكرة تنظيم المؤتمر الطلابي الثامن التي تهدف الكلية من خلاله إلى تعزيز مفهوم الإبداع والابتكار وتنمية الفكر العلمي البحثي للطالب.

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وأضافت عميد كلية الصيدلة أن المؤتمر ضم أفكار الطلاب وأبحاثهم التي تم عرضها على الأساتذة المتخصصين من خلال عروض تقديمية متميزة وملصقات بجميع التخصصات الصيدلية.

جدير بالذكر انه شارك بالمؤتمر فريق كبير من الطلاب والطالبات المتطوعين، وأسرة طلاب من أجل مصر ، حيث شاركوا جميعاً في إدارة وتنظيم قاعات المؤتمر وتوجيه الحضور ورعاية المشاركين من الطلاب بالاضافة إلى الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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