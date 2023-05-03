بجلسة تصوير جديدة.. منة فضالي تثير الجدل على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة منة فضالي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد لقائها الأخير.

ونشرت منة فضالي، جلسة تصوير جديدة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” ونالت الصور اعجاب متابعيها، وعلقت قائلة: “ بحب أكون سينجل، بلاقيني اما بحتاجني”.

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يذكر أن حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

ونعت منة فضالي الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي وافته المنية أمس ، قائلة: "ربنا يرحمه ".

وأضافت منة فضالي: "اتخضيت لما سمعت الخبر، ولما عرفت الخبر كنت سايقة وكنت هعمل حادثة بعد لما قريت الخبر".