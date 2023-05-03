عكس نرجس.. منة فضالي: لا أؤمن بالسحر والأعمال.. فيديو

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: "مليش علاقة بالسحر والأعمال مطلقا مثلما كانت تؤمن شخصية نرجس في جعفر العمدة ".

وقالت منة فضالي :" لا أؤمن بالأعمال والسحر والشعوذة واعتبرها تفاهة ".

وتابعت منة فضالي:" أعشق الفنانة هالة صدقي، واعتبرها صاحبتي وهي شخصية طيبة وبتحب الناس كلها وجدعة وراجل ".

وأكملت منة فضالي:" كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة مع النجمة هالة صدقي رائعة وممتعة".