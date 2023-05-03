منة فضالي: لا أؤمن بالأعمال والشعوذة.. وهذا سر شكل شفايفي في جعفر العمدة

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وفاة مصطفى درويش

ونعت منة فضالي الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي وافته المنية أمس ، قائلة: "ربنا يرحمه ".

وأضافت منة فضالي: "اتخضيت لما سمعت الخبر، ولما عرفت الخبر كنت سايقة وكنت هعمل حادثة بعد لما قريت الخبر".

وتابعت منة فضالي: "مصطفى درويش من أجدع الشخصيات اللي الواحد ممكن يتعامل معاها وكان بيحب الخير لكل الناس".

شخصية نرجس

وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: "الناس في الشارع بينادوني بـ "نرجس".

وقالت منة فضالي: "مبسوطة إن شخصية نرجس في جعفر العمدة حققت نجاحا كبيرا وعلمت مع الناس، وكنت خايفة من الشخصية دي لأنني أول مرة أقدم دور كوميدي وكنت خايفة يكون دمي تقيل".

وتابعت منة فضالي: " المخرج محمد سامي ساعدني كثيرا في اتقان الشخصية والدور، مضيفة: ”الشخصية بعيدة عن الأدوار التي قدمتها سابقا".

وأضافت: "أول مرة أعمل كوميدي وطول الوقت بعمل دراما، ومش بحب أتفرج على أي مشهد ليا بعد الانتهاء من تصويره مباشرة ".

وأضافت منة فضالي: "أنا بنتقد نفسي طول الوقت، وشايفة نفسي مبعرفش أمثل".

وتابعت منة فضالي: "أثناء تصوير مشاهد نرجس في جعفر العمدة كان محمد سامي بيضحك وبيقولي بتضحكي".

شفايف نرجس

وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، وسر ظهور شفتيها بهذا الشكل في المسلسل .

وقالت منة فضالي: "في المسلسل المفروض عملت شفايفي في روكسي لتحصل إفيهات بيني وبين زوجات زوجي، وكان لابد من عملها لسبب درامي".

وأضافت منة فضالي: "يكفيني العمل مع محمد سامي ولو لمشهد واحد.. أنا واثقة فيه جدا وهو مخرج متميز وعنده أمانة ويخاف على الممثل ويحبه".

الأعمال والسحر

وقالت منة فضالي:" مليش علاقة بالسحر والأعمال مطلقا مثلما كانت تؤمن شخصية نرجس في جعفر العمدة ".

وقالت منة فضالي: "لا أؤمن بالأعمال والسحر والشعوذة واعتبرها تفاهة".

وتابعت منة فضالي: "أعشق الفنانة هالة صدقي، واعتبرها صاحبتي وهي شخصية طيبة وبتحب الناس كلها وجدعة وراجل".

وأكملت منة فضالي: "كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة مع النجمة هالة صدقي رائعة وممتعة".