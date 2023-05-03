آداب القاهرة: على الطلاب تقديم شهادات التدريب الميداني في أسرع وقت

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد تسجيل مقرر التدريب الميدانى لطلاب الساعات المعتمدة .

ونبهت على الطلاب الذين أدوا التدريب الميدانى خلال فترة الصيف العام الماضى من يوليو وحتى اغسطس ٢٠٢٢ ، تسجيل مقررات التدريب الميدانى وتسليم الشهادات لمنسق البرنامج .

كما أوضحت عميد الكلية، أن عدم التسجيل او تسليم الشهادة فى المواعيد المحددة يعنى عدم تأدية التدريب وبالتالى عدم اجتياز المقرر .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 7 و 8 مايو بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات"،بمقر الكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يشمل المؤتمر 11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 58 بحثًا ودراسة علمية.