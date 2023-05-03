منافس الأهلي.. الترجي يخسر أمام الصفاقسي بقيادة حسام البدري في الدوري التونسي

فاز فريق الصفاقسي على الترجي بهدف دون مقابل، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري التونسي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق العراقي حسين علي في الدقيقة 13 بركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الترجي.

وأهدر محمد علي بن حمودة ركلة جزاء لفريق الترجي في الدقيقة 56، تصدى لها أيمن دحمان حارس مرمى الصفاقسي.

انتصار الصفاقسي رفع رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب مرحلة البطل في الدوري التونسي، فيما تجمد رصيد الترجي عند 11 نقطة في المركز الثالث.

ويقود فريق الصفاقسي تدريبيًا، حسام البدري مدرب الاهلي السابق.

يُذكر أن الترجي هو منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.