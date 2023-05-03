العراق.. حريق ضخم في محطة للكهرباء بالبصرة

اندلع حريق ضخم في محطة للكهرباء في محافظة البصرة العراقية وتحديدا في محطة خور الزبير للكهرباء والتي تبعد 30 كم عن البصرة

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وذكرت مصادر عراقية للسومرية نيوز أن "فرق الاطفاء توجهت الى المحطة دون الإشارة الي اي تفاصيل أخري.

وكان قد استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب حيث جرى خلال اللقاء استعراض الخطط الحكومية، التي تتمحور حول المشاريع الخدمية والاستثمارية المعتمدة لتطوير قطاع الطاقة في العراق.

وشدد السوداني علي أهمية عقد هذه اللقاءات، التي تهدف إلى التكامل بين العمل التنفيذي والنيابي، والوصول إلى فهم مشترك لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات، لاسيما مجال الطاقة الذي يعد بوابة للنهوض بالاقتصاد، بجميع مفاصله.



وبحسب تصريحات السوداني؛ فأن الحكومة العراقية تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء، تنطوي على تطويره واعتماد الدورات المركبة ذات الكفاءة والإنتاجية العالية، حيث تم تنفيذ جزء من هذه المشاريع والعمل جارٍ على البقية، فضلاً عن تفعيل مبدأ الجباية المتعطل لسنوات، على أن يكون بشكل مدروس وعادل، بعيداً عن شبهات الفساد التي رافقته طوال الفترة السابقة.

كما طالب بضرورة تعزيز الدور الرقابي، وأن سيادته سيتابع، شخصياً، تقارير لجنة الكهرباء والطاقة وملاحظاتها بشأن التعاقدات ومستوى الأداء، مؤكداً عدم التهاون أمام مواجهة الفساد واتخاذ الإجراءات السريعة بصدده.

فيما أشار إلى أهمية تطبيق الإصلاح في قطاع الطاقة، واختيار الحلول الجذرية للمشكلات المستعصية، ومنها توجّه الحكومة نحو استثمار الغاز المصاحب ووقف هدره، فضلاً عن معالجة العقبات المتعلقة ببعض العقود المبرمة التي تخصّ الطاقة الشمسية وتهيئة الأراضي المخصّصة لهذه المشاريع.