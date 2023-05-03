محلل في بورصة دبي: الفيدرالي الأمريكي يضع مزيدا من الضغوط على البنوك

قال وائل مكارم محلل أسواق المال في دبي، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة وسط اضطرابات مصرفية، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيضع مزيدا من الضغوط على البنوك والأصول الخطرة وأسواق المال لكنه سينعكس إيجابا على قوة الدولار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم عبر برنامج "المراقب" المذاع فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل عملات اليورو الأوروبي والدولار الكندي والفرانك السويسري والجنيه الإسترليني والين الياباني بمقدار -0.54% اليوم الأربعاء.

إفلاس البنوك

وأوضح أن السر وراء إفلاس البنوك في أمريكا هو عدم التحوط ضد المخاطر، مشيرا إلى دور السوشيال ميديا ووسائل الإعلام السلبي، إذ يخاف المودعون من ظهور اسم مصرفهم في الميديا.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25%.