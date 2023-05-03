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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدثة الخارجية الأمريكية : نقف مع الشعب السوداني وندعم المسارات الإنسانية

الشعب السودانى
الشعب السودانى

قالت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، إن بلادها تقوم بجهود مكثفة لتمديد وقف إطلاق النار في السودان.

ولفتت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي محمد عبد الرحمن في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في السودان.

الشعب السوداني

وأضافت: نقف مع الشعب السوداني وندعم المسارات الإنسانية، حيث أجلت الولايات المتحدة الفترة الماضية 700 مواطن أمريكي من السودان.


وأوضحت: نواصل جهودنا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، ونشكر الدول التي تستضيف اللاجئين السودانيين وتقدم لهم المساعدات.
 

الخارجية الأمريكية المساعدات الانسانية الولايات المتحدة شعب السودان شاشة القاهرة الإخبارية

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