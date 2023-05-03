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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتمردون خرقوا الهدنة.. بيان عاجل من الجيش السوداني

البرهان
البرهان

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عدم التزام متمردو الدعم السريع  بالهدنة المعلنة حيث استمروا في الخروقات المعتادة التي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية وأعمال تخريب المنشآت الحيوية ونهب ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية والبنوك، والقيام ببعض التحركات العسكرية.

وقال الجيش السوداني في بيانه : حاول المتمردون صباح اليوم تعزيز قوتهم الموجودة بجزء من القصر الجمهوري والتي كانت أصلا مكلفة بتأمينه قبل المؤامرة، تصدت قواتنا لمحاولة العدو وكبدته خسائر فادحة.

وأضاف : جرت اشتباكات مع قواتنا نهار اليوم في منطقة السوق العربي ومحيط القصر الجمهوري انتهت بوقف تحركات العدو وكبدته خسائر كبيرة.

وتابع : قام العدو باعتراض قوة من الشرطة قوامها عشرة أفراد على متن عربتين في منطقة السوق العربي، استشهد منهم خمسة وجرح أربعة وأسر واحد.

واردف البيان : جرى توسيع نطاق التمشيط بأجزاء من مناطق العاصمة، كما جرى التعامل مع أهداف معادية بتلك المناطق.

واستطرد أيضا : يتم رصد تحركات لتعزيزات للمتمردين من اتجاه الغرب إلى العاصمة وصلت حتى بارا وجاري المتابعة.

وواصل البيان قائلا : في إطار عملياته لتخريب المنشآت العامة، يقوم العدو باستهداف المحولات الرئيسية للكهرباء ومحطات المياه وإجبار المهندسين المدنيين بتعطيلها تحت تهديد السلاح.

وواصل : قواتنا مستمرة في أداء واجبها المقدس في تخليص البلاد من المليشيا المتمردة وتبشرهم بنصر قريب يضع حدا لمعاناة مواطنينا من ممارساتهم الغريبة على قيم وموروثات بلادنا وشعبنا.

واتمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانها قائلة : تجدد القوات المسلحة الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة والإستفادة من عفو السيد القائد العام وذلك بالتبليغ لأقرب قيادة أو  وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد.

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