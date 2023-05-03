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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. نائب روسي سابق يكشف عن منفذ محاولة اغتيال بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال إيليا بونوماريف، وهو نائب روسي سابق مرتبط بجماعات مسلحة في روسيا، إن الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس، فلاديمير بوتين، هو عمل نفذته إحدى المجموعات الحزبية الروسية وليس الجيش الأوكراني.

وقال بونوماريف، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، “إنها إحدى المجموعات الحزبية الروسية”، مضيفًا “لا يمكنني قول المزيد، حيث لم يعلنوا مسؤوليتهم علنًا بعد”.

وكان بونوماريف، الذي يعيش الآن في المنفى في أوكرانيا وبولندا، النائب الروسي الوحيد الذي صوت ضد ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا في عام 2014، ومنذ ذلك الحين تم إدراجه في قائمة الإرهابيين المشتبه بهم، وفقًا للسلطات الروسية.

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واتهم الكرملين، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بالمسؤولية عن هجومين بطائرتين بدون طيار على الكرملين.

وقال الكرملين في بيان “إننا نعتبر هذه الأعمال هجومًا إرهابيًا مخططًا ومحاولة اغتيال”، مضيفًا أن “روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المضادة أينما ومتى ترى ذلك مناسبًا”.

وقال بونوماريف، لشبكة “سي إن إن”، إن أعضاء مجموعة أنصار داخل روسيا هم عادة “شباب وطلاب وسكان المدن الكبيرة. وأنا على علم بالنشاط الحزبي في حوالي 40 مدينة في جميع أنحاء روسيا”.

الجيش الأوكراني روسيا الكرملين المجموعات الحزبية الروسية

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