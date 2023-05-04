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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

من المتورط؟| استهداف بوتين يشعل الصراع في أوكرانيا.. ورد واحد أمام الروس

هجوم الكرملين يشعل
هجوم الكرملين يشعل الوضع سوءا

أعلنت روسيا أمس، الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا القصر الرئاسي في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

روسيا

روسيا تسقط مسيرات استهدفت الكرملين

وأوضح الكرملين في بيان: استهدفت مسيرتان الكرملين وتم تعطيل الجهازين واصفا العملية بأنها “عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية، وسقط حُطام المسيرتين داخل الكرملين لكن لم يصب أحد”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف، إن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو الأربعاء، مؤكدا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

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على صعيد متصل، أعلن رئيس بلدية موسكو حظر تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرح بها في أجواء العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين في بيان إن تحليق المسيرات محظور ما لم يتم الحصول على تصريح خاص من "السلطات الحكومية".

يأتي ذلك فيما تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد على القوات الروسية استغرق التخطيط له أشهرا.

ديمتري بيسكوف

موسكو تتوعد كييف وتفتح تحقيقا

وانتشرت في روسيا دعوات لتصعيد الحرب ضد أوكرانيا وتصفية قيادتها، ردا على هجوم الكرملين أو محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تصفها موسكو، فيما نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف بوتين أو موسكو، بينما قالت واشنطن إنها لا تشجع أوكرانيا على شن هجمات خارج حدودها.

وتوعدت روسيا السلطات الأوكرانية باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على محاولة كييف استهداف مبنى الكرملين في موسكو بطائرتين مسيرتين.

يأتي ذلك فيما تعالت الأصوات في روسيا بضرورة إطلاق حرب حقيقية ضد أوكرانيا وتصفية قيادتها.

فقد قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن محاولة الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين، جعل من المستحيل إجراء أي مفاوضات مع نظام كييف.

وكتب فولودين في قناته على "تلجرام"، على خلفية ما حدث: "لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي".

وأضاف: "سنطالب باستخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي"، مضيفا أن مثل هذا النظام يهدد الأمن.

رئيس مجلس الدوما الروسي

الهجوم لا يدع خيارا سوى القضاء على زيلينسكي 

أما نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، فقال إن الهجوم لا يدع لموسكو خيارا سوى القضاء على زيلينسكي وحكومته.

وأضاف أنه "بعد الهجوم الإرهابي على الكرملين، لم يتبق سوى خيار التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته".

وكتب مدفيديف في قناته على تليجرام: "بعد هجوم اليوم، لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته لا حاجة له حتى لتوقيع قرار الاستسلام غير المشروط".

وإذا ما أثبتت موسكو بصمات كييف في العملية، قد تشهد الحرب في أوكرانيا تصعيدا كبيرا حسب مراقبين.

من جانبه، قال زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، إن المعلومات المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين، تؤكد أن حربا شاملة تُشن ضد روسيا.

وقال زيوغانوف: "المعلومات المتعلقة بهجمات طائرات بانديرا المسيرة على الكرملين تؤكد مرة أخرى أن حربا حقيقية واسعة النطاق تدور رحاها ضد بلدنا، فالعدو النازي ليس له ضمير ولا شرف، ولا تقيده الخطوط الحمراء".

وكانت روسيا اتهمت مرات عدة من وصفتهم بالمخربين الأوكرانيين بمحاولة تنفيذ عمليات في مدن روسية على الحدود وفي الداخل الروسي.

من جهته نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي نية لاستهداف موسكو أو بوتين، مؤكدا ان قوات بلاده تقاتل على أراضيها.

وقال زيلينسكي من فنلندا إن كييف لا تستهدف بوتين أو موسكو بل تقاتل على أراضيها، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع قادة دول شمال أوروبا أن الرئيس الروسي يحتاج لتحفيز شعبه في ظل غياب الانتصارات.

وقال الرئيس الأوكراني "نحن لا نبعث رسائل لبوتين أو لروسيا منذ فترة طويلة، نحن نقاتل من أجل خلاص بلدنا، نحن نفكر بالشعب الأوكراني ولا يهمنا ما يحدث للمسؤولين الروس، بوتين يحتاج لتحفيز شعبه في غياب الانتصارات".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي

هجوم الكرملين عمل إرهابي 

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت روسيا فتح تحقيق في حادثة استهداف الكرملين بطائرتين مسيّرتين.

وقالت لجنةُ التحقيق الروسية المكلفة التحقيق في الجرائم الأكثر خطورة، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت بعد محاولة أوكرانيا استهداف مقر الرئيس بوتين بطائرتين مسيرتين بعمل وصفته بـ"الإرهابي".

ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي عن اللجنة، فإنه "بموجب نص المادة ’عمل إرهابي‘ رفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين.

وقال بيان اللجنة: "بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (العمل الإرهابي) فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين".

وأشارت إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرات عن العمل.

وفي واشنطن، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على شن ضربات خارج حدودها.

ولفتت المتحدثة، إلى أن موقف واشنطن بهذا الصدد واضح تماما منذ بداية الصراع الأوكراني.

وأضافت "ولا نود إطلاق التخمينات بشأن صحة التقارير حول تفاصيل الواقعة".

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير

تصريحات المسؤولين الأميركيين تثير الدهشة

وفي واشنطن أيضا، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن تصريحات المسؤولين الأميركيين حول مهاجمة الكرملين بالدرونات، تثير الدهشة لسخافتها ومدى وقاحتها.

وأضاف أنطونوف: "تصريحات المسؤولين في واشنطن تثير العجب والدهشة لسخافتها ووقاحتها، ولم يرغبوا هنا بالاعتراف بما هو واضح وصريح ، وقع عمل ارهابي خطط له نظام زيلينسكي، ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي".

وشدد أنطونوف على أن اختيار وقت الهجوم قبيل حلول يوم النصر واستعراض 9 مايو، ليس محض صدفة بتاتا.

علّق وزير خارجية دولة الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغير، على هجوم المسيرات الذي استهدف الكرملين، قائلاً إنّه "يقسم العالم".

وأضاف وزير الخارجية أنّ "الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين يؤثر سلباً في آفاق التوصل إلى تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا".

وعلق عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي السابق اللواء تامر الشهاوي، على محاولة استهداف الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف

الإنكار الأوكراني لا ينفي عنهم المسؤولية

وأوضح الشهاوي أن محاولة استهداف الكرملين والرئيس الروسي لا توصف إلا بأنها محاولة متهورة سطحية، موضحا أنه تصعيد غير مسبوق من القائمين عليه ويبدو الأمر أمام الجميع أن المستفيد من هذه العملية الفاشلة هي أوكرانيا والدول التي تدعمها فضلا على أنه تغيير حاد ونوعي في سير الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى سطحية التخطيط لهذه المحاولة التي تشير إلى فراغ كبير في عقل مخططيها فكيف يتصور المخطط أن هجوم بمسيرات على معقل الحكم الروسي سينجح ويصل إلى مبتغاه.

وتابع الشهاوي: "الإنكار الأوكراني لقيامهم بهذه العملية لا ينفي عنهم المسؤولية لأن زيلنسكي يعلم يقينا أن الرد الروسي على تلك المحاولة الذي اعتبرها محاولة متهورة سيكون في منتهى القسوة، خاصة أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تمر بتطورات متسارعة بصفة خاصة مع الأخبار الواردة أن أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد في منطقة باخموت.

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وأشار إلى أنه: "أخيرا يبدو أن نجاح روسيا في تشكيل تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية في كل بقاع العالم قد أصبح مزعجا والأيام القادمة ستحمل الكثير من التطورات".

ونوه بأنه للأسف لم تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية والناتو بذكاء مع هذه الأزمة منذ بدايتها وبدلا من احتواء الأزمة صارت تزيد من اشتعالها والخاسر الوحيد هي أوكرانيا التي دفعت ثمن هذه اللعبة الدولية.

اللواء تامر الشهاوي
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