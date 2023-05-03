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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: روسيا سترد بقوة على العملية الإرهابية ضد بوتين

روسيا
روسيا

قال سمير أيوب، الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي، إن استهداف بوتين يؤكد أن قرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا كانت صائبا وصحيحا.

وأشار  في مداخلة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن توقيت العملية بينما تستعد روسيا للاحتفالات بعيد النصر "ذكرى الحرب الوطنية العظمى والانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن العمليات الإرهابية التي تنفذها أوكرانيا في العمق الروسي هي محاولة لإبعاد الأنظار عما يجري على خطوط جبهات القتال في الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا سترد بقوة محاولة أوكرانيا الهجوم على الكرملين خاصة أن منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي لم تتعرض المؤسسات السيادية في كييف مثل القصر الرئاسي إلى أي هجوم روسي.

الأدوات العسكرية

وأوضح أن الهجوم الأوكراني يدل على أن الأدوات العسكرية "الأسلحة" التي بإيدي أوكرانيا حاليا تتجاوز ما امتلكته قبل بداية العملية العسكرية، مشير إلى إمداد الغرب كييف بكل هذه الاسلحة، واستطرد: "العتاد العسكري والدعم اللوجيستي والمخابراتي الغربي الحالي أصبح يفوق ما كانت تمتلكه أوكرانيا سابقا".

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