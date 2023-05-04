رئيس الوزراء الفلسطيني يدين هجوم الاحتلال على البلدة القديمة بنابلس

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي على البلدة القديمة من مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطنين ، وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم بحق شعبنا.

وقال رئيس الوزراء أشتية اليوم، أن الجرائم الإسرائيلية لا تتوقف بحق أبناء شعب الفلسطيني، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وطالب اشتية المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها المروعة وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

واستُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب أربعة آخرون، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص الاحتلال، اثنان منهم تشوهت ملامحهما بالكامل، جراء كثافة إطلاق النار عليهما.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، الإضراب العام الشامل في المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة.