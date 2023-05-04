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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داود يتصدر بيوم 13 شباك التذاكر والإيرادات 20 مليون جنيه

احمد داود
احمد داود

يتصدر الفنان أحمد داود بفيلمه يوم 13 شباك تذاكر الأفلام في دور العرض للاسبوع الثاني على التوالي، وقد نجح أحمد داود في جذب الجمهور حيث حصد امس  560,620 لتصل اجمالي ايرادات فيلم يوم 13 لاحمد داود 18,094,332 ليقترب الفيلم من تحقيق ما يقرب  من 20 مليون جنية خلال الأيام القادمة.

 

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D  في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

يوم 13 احمد داود الفنان احمد داود جومانا مراد دينا الشربيني ساعة إجابة محمود عبد المغني مجدى كامل محمد كيلاني

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